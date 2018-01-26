Гордон сообщила, что создаст конституционно-демократическую партию

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, ранее заявившая, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ, сообщила о планах по созданию конституционно-демократической партии.

"Хочу объявить о создании… конституционно демократический партии России", — заявила Гордон журналистам.

Она отметила, что первые отделения партии могу открыться в ближайшие дни в 10 субъектах России, не уточнив, где именно.

Вскоре будет опубликована и программа партии, ее целями станет защита конституции и превращение России в "социальное государство", добавила Гордон.