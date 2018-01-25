В ЦИК рассказали про избирательный фонд кандидата Михайлова

Заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов на приеме документов в ЦИК РФ по выдвижению кандидатов на выборах президента России. 28 декабря 2017

Заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов на приеме документов в ЦИК РФ по выдвижению кандидатов на выборах президента России. 28 декабря 2017

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Кандидат на пост президента России, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов потратил 1,2 миллиона рублей из своего избирательного фонда, следует из данных ЦИК России.

В четверг Центризбирком опубликовал на своем сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 15 кандидатов, ведомство приводит сведения на 22 января. Материалы основаны на данных, предоставленных Сбербанком, в котором кандидаты должны открыть избирательный счет для формирования фонда своей кампании.

Общий избирательный фонд Михайлова, который является самовыдвиженцем, составил к началу недели около 12,5 миллиона рублей. Расходы на его кампанию к тому моменту составили порядка 1,2 миллиона рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта. После недавнего снятия своих кандидатур Романом Худяковым (партия "ЧЕСТНО") и выдвинутым "Монархической партией" Антоном Баковым, участие в кампании на данный момент продолжают 15 претендентов на пост президента, двое из них самовыдвиженцы, а остальные баллотируются от партий.