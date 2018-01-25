В ЦИК рассказали про избирательные фонды кандидатов в президенты

Экран с обратным отсчетом до выборов президента РФ в здании ЦИК в Москве. 19 января 2018

Экран с обратным отсчетом до выборов президента РФ в здании ЦИК в Москве. 19 января 2018

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Избирательный фонд кандидата в президенты Ксении Собчак пока третий по величине после фондов Владимира Путина и Владимира Жириновского, следует из данных ЦИК.

К началу нынешней недели она получила на свою предвыборную кампанию более 97 миллионов рублей. Расходы на кампанию Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", к тому моменту составили 14,2 миллиона рублей.

На счет кандидата от ЛДПР Жириновского по состоянию на 22 января поступило в целом 238,9 миллиона рублей, а взносы в избирательный фонд самовыдвиженца Путина составили около 401,5 миллиона рублей, то есть превысили планку максимальных расходов на предвыборную кампанию.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Средства, поступившие в фонды сверх этой суммы, возвратят отправителям.

Всего Центризбирком опубликовал на своем сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 15 кандидатов, имевших на тот момент избирательные счета, ведомство приводит сведения по состоянию на 22 января.

Выборы президента России пройдут 18 марта. После недавнего снятия своих кандидатур Романом Худяковым (партия "ЧЕСТНО") и выдвинутым "Монархической партией" Антоном Баковым участие в кампании на данный момент продолжают 15 претендентов на пост президента, двое из них самовыдвиженцы, а остальные баллотируются от партий.