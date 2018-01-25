Грудинин потратил около трети избирательного фонда

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин на возложении цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади. 21 января 2018

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин на возложении цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади. 21 января 2018

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Избирательный фонд кандидата на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина по сравнению с данными на 15 января вырос, при этом претендент на высший государственный пост потратил около трети из него, следует из данных ЦИК России.

По состоянию на 15 января избирательный фонд Грудинина составлял 50,7 миллиона рублей. В четверг Центризбирком опубликовал на своем сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 15 кандидатов, ведомство приводит сведения на 22 января. Материалы основаны на данных, предоставленных Сбербанком, в котором кандидаты должны открыть избирательный счет для формирования фонда своей кампании.

Общий избирательный фонд Грудинина, который выступает в качестве беспартийного кандидата от коммунистов, составил к началу недели около 86,4 миллиона рублей. Расходы на его кампанию к тому моменту составили 26,2 миллиона рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта. После недавнего снятия своих кандидатур Романом Худяковым (партия "ЧЕСТНО") и выдвинутым "Монархической партией" Антоном Баковым, участие в кампании на данный момент продолжают 15 претендентов на пост президента, двое из них самовыдвиженцы, а остальные баллотируются от партий.