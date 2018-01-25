В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Путина

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Расходы избирательного фонда действующего президента России Владимира Путина, выдвинувшего свою кандидатуру на выборы главы государства, составили более 46 миллионов рублей, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте Центризбиркома РФ.

Согласно данным ЦИК о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты, расходы фонда Путина по состоянию на 22 января составили 46 миллионов 84 тысячи рублей, из которых 3,9 миллиона потрачено на сбор подписей в поддержку его кандидатуры.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.