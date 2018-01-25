Москва получит более полумиллиона рублей на проведение выборов президента

Экран с обратным отсчетом до выборов президента РФ в здании ЦИК в Москве. 19 января 2018

Экран с обратным отсчетом до выборов президента РФ в здании ЦИК в Москве. 19 января 2018

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Москва получит 575,2 миллиона рублей на подготовку и проведение выборов президента РФ в марте из федерального бюджета, сообщили в четверг в столичном избиркоме.

Как следует из материалов к еженедельному заседанию, нижестоящим избирательным комиссиям на финансовое обеспечение организации выборов выделено 538,2 миллиона рублей, а Московской городской избирательной комиссии на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов — чуть более 37 миллионов рублей.

"Если говорить о территориальных избирательных комиссиях и участковых, всего расходы по ним составят 400 миллионов", — уточнил на заседании столичного избиркома его председатель Валентин Горбунов.

По его словам, на изготовление избирательных бюллетеней и печатную продукцию, в том числе плакаты с биографией кандидата и информационные уведомления, будет направлено порядка 18 миллионов рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.