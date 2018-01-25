МИД предупредил об обязательном ответе на попытки вмешаться в выборы-2018

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Москва будет вынуждена пойти на ответные меры, если ряд стран попытается вмешаться в выборы президента России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы также располагаем сведениями о планах деструктивного вмешательства некоторых стран во внутренние дела России в контексте президентской избирательной кампании. Я хотела бы напомнить еще раз, что такие попытки будут жестко пресекаться, и если не перестанут предприниматься, то мы будем вынуждены предпринять соответствующие ответные меры, включая публичную реакцию и предание гласности имеющихся у нас данных", — сказала она на брифинге.

Выборы президента России пройдут 18 марта.