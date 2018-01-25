Гордон собрала подписи для участия в выборах президента

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон собрала подписи, необходимые для регистрации кандидатом в президенты.

"Мы несем 105 тысяч <…>. Собрали чуть больше. В 11:00 мск завтра, предварительно мы согласовали. Завтра идем сдавать", — сказала Гордон РИА Новости.

Журналистка, которая выдвигается в президенты от Партии добрых дел, отметила, что в Центризбиркоме она сделает заявление по поводу своей будущей роли в российской политике.

"Общение с народом помогло мне это сформулировать четко и бескомпромиссно", — подчеркнула Гордон.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации нужно собрать не менее ста тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.

Подписные листы и еще ряд документов желающий участвовать в выборах должен представить в ЦИК. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить бумаги, зарегистрировать кандидата или дать мотивированный отказ.

Выборы президента пройдут 18 марта.