Избирательный штаб Путина проведет в Москве митинг-концерт

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина в рамках предвыборной кампании готовит митинг-концерт, он состоится в Москве в начале февраля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"Митинг-концерт пройдёт в начале февраля в Москве… Ведется активная подготовка мероприятия", — сказал Кондрашов.

Действующий президент России участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Выборы главы государства пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.