Госдума пригласит на выборы наблюдателей от международных организаций

Экран с обратным отсчетом до начала выборов президента РФ в здании ЦИК. Архивное фото

Экран с обратным отсчетом до начала выборов президента РФ в здании ЦИК. Архивное фото

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Госдума пригласит на выборы президента РФ наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ и парламентского собрания Союза России и Белоруссии, сообщил журналистам в четверг глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы приглашаем на выборы президента наблюдателей от международных организаций — ПА ОБСЕ, ПА ОДКБ, МПА СНГ и Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии. Приглашения направляются согласно рекомендациям Центризбиркома РФ. Мониторинговую миссию ПАСЕ приглашать не будем, как и на выборы в Госдуму в 2016 году", — заявил Слуцкий.