Сопредседателями штаба Путина в Санкт-Петербурге стали четыре человека

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сопредседателями штаба кандидата в президенты Владимира Путина в Санкт-Петербурге стали начальник "Госпиталя для ветеранов войн", председатель совета Санкт-Петербургской организации войны и труда, ректор Горного университета и студентка, цитирует пресс-служба избирательного штаба Путина слова его сопредседателя Елены Шмелевой.
"Был сформирован штаб кандидата в городе Санкт-Петербурге. Его сопредседателями стали начальник Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн" Максим Кабанов; председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев; ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и студентка СПбГУ (направление "Международные отношения"), получатель гранта президента РФ для талантливой молодёжи Анна Шуранова", — сказала она.
Действующий президент России Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.