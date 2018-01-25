Сопредседателями штаба Путина в Санкт-Петербурге стали четыре человека

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сопредседателями штаба кандидата в президенты Владимира Путина в Санкт-Петербурге стали начальник "Госпиталя для ветеранов войн", председатель совета Санкт-Петербургской организации войны и труда, ректор Горного университета и студентка, цитирует пресс-служба избирательного штаба Путина слова его сопредседателя Елены Шмелевой.

"Был сформирован штаб кандидата в городе Санкт-Петербурге. Его сопредседателями стали начальник Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн" Максим Кабанов; председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев; ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и студентка СПбГУ (направление "Международные отношения"), получатель гранта президента РФ для талантливой молодёжи Анна Шуранова", — сказала она.

Действующий президент России Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.