Завершено формирование региональных избирательных штабов Путина

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Формирование региональных штабов Владимира Путина завершено, они открыты в каждом субъекте РФ, сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

"Накануне вечером полностью завершено формирование всех региональных избирательных штабов кандидата в президенты России Владимира Путина. Всего открыто 85 штабов – в каждом из субъектов Федерации", — приведены ее слова пресс-службой избирательного штаба Путина.

Отмечается, что на базе каждого из региональных избирательных штабов будет действовать также общественная приемная. Сообщается, что в зависимости от региона штаб возглавляют от двух до пяти сопредседателей, что повторяет структуру центрального федерального штаба, во главе которого три сопредседателя.

Действующий президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Выборы президента России пройдут 18 марта.