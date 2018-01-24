В ЦИК рекомендовали вынести предупреждение КПРФ из-за незаконной агитации

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Рабочая группа ЦИК по информационным спорам рекомендует ЦИК вынести предупреждение КПРФ по поводу распространения незаконного агитационного материала, который не был оплачен из избирательного фонда кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина по итогам заседания группы в среду.

На своем первом заседании в среду рабочая группа ЦИК по информспорам рассмотрела два вопроса: рассматривался ряд поступивших в Центризбирком обращений, в частности, по поводу распространения незаконного агитационного материала КПРФ, а также по поводу освещения в СМИ предвыборной деятельности кандидатов.

"По первому вопросу было установлено, что Коммунистической партией Российской Федерации был изготовлен тираж агитационного материала без оплаты из избирательного фонда и без необходимых выходных данных", — сказала Гришина журналистам по итогам заседания.

Как выяснилось, в данной ситуации были неправильно оценены те правовые рамки, которые есть в действующем законодательстве в отношении издания партией в ходе избирательной кампании собственных агитационных материалов, уточнила секретарь ЦИК.

"По ходу рассмотрения было принято решение о вынесении предупреждения КПРФ по данному вопросу. Данные рекомендации рабочей группы будут представлены на рассмотрение Центральной избирательной комиссии, которая примет решение с учетом данной рекомендации", — сообщила она.

В минувшую пятницу представители новосибирского обкома КПРФ сообщили, что полицейские задержали планируемый к распространению тираж информационного бюллетеня ЦК КПРФ "Правда", посвященного кандидату Грудинину. В избиркоме Новосибирской области сообщили, что обнаружили в бюллетенях признаки незаконной агитации и запретили их распространение. Второй секретарь обкома Ренат Сулейманов в свою очередь заявил, что считает действия полицейских незаконными, так как бюллетень распространяется по всей стране и по нему нет запретительных решений ЦИК.