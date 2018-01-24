МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова не согласилась с мнением о чрезмерности затрат на информирование избирателей о предстоящих выборах президента РФ и отвергла претензии по поводу того, что членов избиркомов якобы принуждают к поквартирным обходам избирателей.

Движение "Голос" обнародовало доклад, в котором отмечало, что общий бюджет информационной кампании о выборах-2018, с учётом регионов, составил 770 миллионов рублей. В движении сочли, что "встает вопрос о том, насколько целесообразны и обоснованы такие значительные расходы". При этом в докладе говорилось со ссылкой на "сообщения из ряда регионов", что в Москве, Петербурге, Самарской, Саратовской областях, Карелии и других субъектах "члены участковых избирательных комиссии за пределами 30-дневного срока их деятельности принуждаются к участию в тотальном поквартирном обходе избирателей".

Памфилова в ответ на это напомнила о ситуации, сложившейся в ходе выборов в Госдуму 2016 года, когда звучала обоснованная критика, что информации о выборах было недостаточно.

"Мы признали, что не хватило у нас возможностей, времени, опыта, ресурсов, чтобы провести полномасштабную кампанию. Мы сделали выводы, вынесли уроки из этой критики, подготовились — сейчас мы, действительно, ведём широкомасштабную кампанию. И когда идёт спекуляция в докладе, что вот 770 миллионов выделено на это дело. Да. А что такое 770 миллионов на страну, в которой свыше 100 миллионов избирателей? Это 5-7 рублей на человека", — сказала глава ЦИК журналистам на заседании.

Она отметила, что и новации законодательства, которые будут применяться на предстоящих выборах, требуют дополнительного разъяснения для избирателей. В этом вопросе Центризбирком пошел навстречу: были законодательно расширены до 30 дней сроки работы членов участковых избиркомов, в том числе для осуществления этой информационной работы.

"Демократия стоит денег, и право знать о важнейших выборах в стране мы обязаны обеспечить. То есть вчера вы нас критиковали за то, что мы недоинформировали, сегодня — за то, что слишком информируем… Не могу с этим согласиться, считаю, что это не справедливо. И эта критика не направлена на обеспечение избирательных прав", — сказала глава ЦИК.

При том она обратила внимание коллег в регионах, что информирование граждан — это не агитация за того или иного кандидата, не принуждение к голосованию, а информационно-разъяснительная работа.

"Никакой обязаловки о тотальном обходе всех домохозяйств нет. Это желательно, если есть возможность, если местность, условия позволяют дойти до избирателя и пригласить на выборы. Там, где это возможно, пользуйтесь, в рамках времени и компетенций, отведённых законом, начиная за 30 дней, как положено, информировать и разъяснять — не более того", — заявила Памфилова.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.