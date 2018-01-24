Более семи миллионов избирателей смогут проголосовать на выборах в Москве

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. По состоянию на 1 января 2018 года правом голоса на выборах президента России обладают свыше 7 миллионов жителей Москвы, сообщил в среду председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Количество избирателей — порядка 7 миллионов 200 тысяч человек на 1 января", — сказал Горбунов на пресс-конференции.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Как ранее сообщили РИА Новости в Мосгоризбиркоме, к выборам президента РФ в Москве откроются чуть более 3,6 тысячи избирательных участков, в их числе 180 "закрытых" участков в больницах и следственных изоляторах. При этом на каждом участке могут быть зарегистрированы более 3 тысяч избирателей. В Мосгоризбиркоме подчеркнули, что город уже начал подготовку к информированию столичных жителей о предстоящих выборах главы государства, отметив, что оно будет комплексным и адресным.