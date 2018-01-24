Глава РАН сообщил, что его утверждение доверенным лицом Путина обсудят

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава Российской академии наук Александр Сергеев сообщил, что в ближайшее время может обсуждаться вопрос о его утверждении доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.
В среду на пресс-конференции по итогам состоявшейся в понедельник встречи с Путиным глава РАН сообщил, что на этой встрече такой вопрос не поднимался.
"Я думаю, что он может обсуждаться в ближайшее время", — добавил Сергеев.
В понедельник ЦИК принял решение о регистрации 154 доверенных лиц Путина, среди них артисты Юрий Башмет и Сергей Безруков, режиссёры Федор Бондарчук и Никита Михалков, театральный деятель Эдуард Бояков, актёры Василий Лановой и Михаил Боярский, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, певец Олег Газманов, глава Мариинского театра Валерий Гергиев, спортсменка Елена Исинбаева, артист Александр Калягин, певица Ольга Кормухина, правозащитница Ольга Костина, артист Сергей Мазаев, фигуристы Илья Авербух, Евгений Плющенко, Татьяна Навка, политолог Наталья Нарочницкая, музыкант Николай Расторгуев, тренер Татьяна Тарасова, модельер Валентин Юдашкин.
Ранее ЦИК России уже зарегистрировал первую часть списка доверенных лиц Путина на выборах-2018, в этом списке уже значатся 259 фамилий.
Согласно закону, кандидат в президенты России вправе назначить до 600 доверенных лиц.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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