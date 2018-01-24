Ряд новаций усложнил работу ЦИК, заявила Памфилова

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ряд новаций, многие из которых ЦИК РФ сам инициировал к президентской избирательной кампании, усложнил работу ведомства, но обернется "выгодой для избирателя", сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова журналистам.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
В этой кампании впервые будет использована технология QR-кода при печати протоколов участковых комиссий; будет задействован механизм голосования по месту фактического нахождения избирателя, заменивший открепительные удостоверения.
"Очень интенсивная работа, очень напряженная работа. Мы считаем, что с учётом того, что все-таки удалось системно организовать свою работу и мы не барахтаемся в хаосе, нам удаётся справляться с тем огромным шквалом обычных проблем, забот и обязанностей, которые, естественно, в любую избирательную кампанию появляются. И параллельно с тем, что сами на свою голову вызвали целым рядом новаций, которые, естественно, усложнили нашу работу, но я надеюсь, ведут к облегчению для наших избирателей",- сказала Памфилова, отвечая на вопрос о том, как проходит кампания.
По её словам, все сложности для избирательной комиссии должны "обернуться выгодой, в хорошем смысле слова, для избирателя".
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