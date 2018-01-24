ЦИК рассмотрит все обращения, поступившие с начала избирательной кампании

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома рассмотрит все обращения и жалобы, поступившие в комиссию с начала избирательной кампании, чтобы "ни одно сообщение не ушло в песок", заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года

"Я давала поручение, чтобы провести расширенную рабочую группу ЦИК. И в рамках этой рабочей группы… мы собрали ещё обращения. У нас оказалось, что ни одной жалобы, которая бы касалась деятельности ЦИК, нет", — сказала Памфилова.

По её словам, появилось две группы обращений: одни касаются сбора подписей, вторая — информирование о выборах.

"Мы попросили коллег из региональных комиссий вместе с правоохранительными органами проверить, что соответствует действительности, что нет", — отметила глава ЦИК, подчеркнув, что "ни одно сообщение не уйдёт в песок".