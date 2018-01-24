ЦИК зарегистрировал еще восемь доверенных лиц Явлинского

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ЦИК России в среду зарегистрировал ещё восемь доверенных лиц кандидата в президенты РФ от партии "Яблоко" Григория Явлинского, в их число вошла бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина.

"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Григория Алексеевича Явлинского в количестве 8 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", — говорится в принятом ЦИК постановлении.

Ранее Центризбирком уже зарегистрировал 163 доверенных лица кандидата от "Яблока". Среди них — ряд известных российских правозащитников и активистов, в том числе эколог Евгений Витишко, глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, директор Института прав человека Валентин Гефтер, экономист и член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер, журналист и правозащитник Лидия Графова, руководитель правозащитной организации "Союз "Женщины Дона" Валентина Череватенко, философ и социолог Игорь Чубайс, политик Владимир Рыжков и правозащитница Татьяна Котляр.

Согласно закону, кандидат в президенты России вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.