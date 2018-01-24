ЦИК зарегистрировал еще 130 доверенных лиц кандидата в президенты Титова

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский Центризбирком в среду зарегистрировал ещё 130 доверенных лиц кандидата в президенты от Партии роста Бориса Титова, соответствующее постановление принято на заседании ЦИК в среду.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Бориса Юрьевича Титова в количестве 130 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", — говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.
Согласно закону, кандидат в президенты России вправе назначить до 600 доверенных лиц.
Ранее были зарегистрированы 120 доверенных лиц кандидата в президенты от Партии роста. В число доверенных лиц Титова вошли, в частности, политик и бывший депутат Калининградской облдумы Соломон Гинзбург, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, предприниматель Михаил Слипенчук, ответственный секретарь Партии роста Александр Хуруджи, бизнесмен Тарас Ярош.
Ранее уполномоченный представитель Партии роста Станислав Шкаев сообщал, что Титов планирует назначить максимально возможное число доверенных лиц — 600 человек.
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