ЦИК зарегистрировал 94 доверенных лица Грудинина

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский Центризбирком в среду принял решение о регистрации 94 доверенных лиц кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, в их число вошёл журналист Максим Шевченко.

"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Павла Николаевича Грудинина в количестве 94 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", — говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК.

В число доверенных лиц Грудинина вошли журналист Шевченко, бывший депутат Госдумы Александр Тарнаев, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и его жена Анастасия Удальцова.

Согласно закону, кандидат в президенты России вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.