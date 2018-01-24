В КПРФ заявили, что готовы выборам и полноценному диалогу с конкурентами

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. КПРФ готова к выборам президента России и ждет полноценного диалога с конкурентами, заявил в среду председатель партии Генадий Зюганов.

КПРФ на съезде 23 декабря выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты. Сам он подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит Геннадий Зюганов. ЦИК РФ 12 января зарегистрировал Грудинина кандидатом на должность президента России.

"Мы идем на выборы с реальной программой, очень достойным кандидатом… Несмотря на всякую болтовню, грязь и чушь, мы призываем к полноценному диалогу, мы призываем власти к нормальной выборной кампании, мы к этому готовы. Готова вся наша команда, готов Павел Николаевич (Грудинин), готовы наши ученые, специалисты, депутаты. Вы можете располагать нашим опытом и нашим временем", — рассказал Зюганов в эфире общественно-политического телеканала "Красная линия".

Он отметил, что в условиях, когда страну "обложили со всех сторон, когда преследуют спортсменов", нужно "сохранить спокойствие в стране, нормальный диалог и укреплять страну изнутри".

"Будем сильными, умными, образованными, успешными", — сказал Зюганов.

Грудинин в свою очередь отметил, что в поездках по регионам наблюдает "удивительную консолидацию народа". "Везде люди хотят перемен и хотят перемен к лучшему… Всем надоело это. Мы все время ищем путь, а путь понятен. В стране должны хорошо жить дети и пенсионеры… Мы выдвинули эту программу и широким фронтом пошли на выборы именно для того, чтобы сделать жизнь простых людей лучше, зажиточнее и спокойнее. Мы за справедливость", — сказал он.