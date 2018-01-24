В Мособлизбиркоме рассказали о видеонаблюдении на выборах

ОДИНЦОВО, 24 янв — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения во время президентских выборов будут работать на территориальных избирательных комиссиях (ТИК) до окончания подсчета голосов, сказала глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова журналистам.
"Будет видеонаблюдение… новелла избирательного законодательство — то, что с 20.00 часов вплоть до окончания процесса подписания протокола итогового в территориальных избирательных комиссиях тоже будет установлено видеонаблюдение", — сказала Коновалова.
Она отметила, что на каждой из 73 территориальных комиссий Подмосковья будет установлено по две камеры.
"Что касается избирательных участков, то по Подмосковью будет установлено более двух тысяч камер, это те участки, на которых количество избирателей превышает 1,5-2 тысячи человек", — добавила глава Мособлизбиркома.
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