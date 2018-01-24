Памфилова рассказала о перспективах идеи голосования по почте

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова и генеральный директор ФГУП Почта России Николай Подгузов во время подписания соглашения между ЦИК РФ и Почтой России. 24 января 2018

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова и генеральный директор ФГУП Почта России Николай Подгузов во время подписания соглашения между ЦИК РФ и Почтой России. 24 января 2018

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Возможность голосования по почте может стать вопросом на будущее, в целом вся система голосования в России может кардинально измениться, но для этого необходимо многое сделать, считает председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Ранее в среду глава Центризбиркома и гендиректор Почты России Николай Подгузов подписали соглашение о взаимодействии в ходе информирования граждан о предстоящих в марте выборах президента РФ. В рамках этого договора Почта России будет оказывать содействие в распространении печатных и аудиовизуальных материалов, подготовленных Центризбиркомом.

"Это (голосование по почте — ред.) тоже имеет право на жизнь, но сейчас об этом говорить рано. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы максимально эффективно провести эту кампанию. И довольно много, несмотря на короткое время, мы сделали, в том числе, для каких-то технических новаций, чтобы обеспечить доступность голосования. Дальше — посмотрим, вопрос на будущее", — сказала Памфилова журналистам, отвечая на вопрос о том, возможно и целесообразно ли применить в России опыт голосования по почте, который есть в ряде стран.

"ЦИК не только интенсивно работает над текущими задачами, но и находит все-таки возможности и время обсуждать стратегические вопросы, связанные с развитием современных методов голосования, приемлемых для России", — уточнила она.

Глава ведомства не исключила, что к следующим федеральным выборам вся система голосования в стране может полностью измениться. "Но для этого надо сделать очень много шагов, направленных и на интернетизацию всей страны, компьютеризацию и так далее, тогда, как я уже говорила, и система блокчейна, и все остальные атрибуты возможны", — добавила Памфилова.