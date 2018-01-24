В десятках почтовых отделений откроют избирательные участки

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Избирательные участки в нескольких десятках почтовых отделений страны откроют на предстоящих в марте выборах президента России, сообщила в среду пресс-служба Центризбиркома.

Ранее в среду глава ЦИК Элла Памфилова и гендиректор Почты России Николай Подгузов подписали соглашение о взаимодействии в ходе информирования граждан о предстоящих в марте выборах президента РФ. В рамках этого договора Почта России будет оказывать содействие в распространении печатных и аудиовизуальных материалов, подготовленных Центризбиркомом.

"Ежедневно почтовые отделения посещают более 6 миллионов россиян. Размещение информационных материалов в отделениях связи, а также привлечение сотрудников почты к информированию населения о выборах президента Российской Федерации позволит повысить осведомленность россиян о сроках и порядке совершения избирательных действий, а также об избирательном законодательстве. Кроме того, на базе нескольких десятков отделений почтовой связи будут организованы избирательные участки", — сообщила пресс-служба ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.