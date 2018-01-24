В Мособлизбиркоме рассказали, какие участки оснастят электронными урнами

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Комплексы подсчета избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах президента планируется распределять по проблемным и наиболее многолюдным участкам, рассказала РИА Новости глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
"Основная наша была позиция распределения — закрыть те точки, которые у нас раньше гремели с какими-то нарушениями. Кроме того, мы закрываем мегаполисы, то есть те избирательные участки, на которых населения, избирателей свыше двух тысяч… Планируем так пока распределять. Пока решение о распределении КОИБов не принято, мы такие основания будем вкладывать в наше решение", — сказала Коновалова.
Она отметила, что отмена открепительных удостоверений не повлияет на принцип распределения КОИБов по участкам.
"Мы закрываем либо территорию, либо по численности населения. А новый ли это микрорайон — на это внимания не обращаем", — добавила Коновалова.
Ранее ЦИК принял постановление, согласно которому больше всего участков с комплексами обработки избирательных бюллетеней на выборах президента 18 марта будет в Свердловской области, Москве и Подмосковье — в каждом из регионов более 600 таких участков.
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