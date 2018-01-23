В Крыму назвали отказ ОБСЕ приехать на выборы детской уловкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал детской уловкой решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не наблюдать за выборами президента России в Крыму.

Ранее официальный представитель бюро Томас Раймер заявил, что БДИПЧ ОБСЕ не будет наблюдать за выборами президента РФ в Крыму, так как участники организации не достигли консенсуса по этому вопросу.

"Есть такое крылатое выражение: "Кто хочет что-то сделать, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины". Если бы ОБСЕ хотела сделать, чтобы можно было объективно судить о выборах в России, они нашли бы возможность приехать, но им гораздо удобней не приезжать и не наблюдать за выборами, а потом трубить на всю, что эти выборы прошли как-то не так, нечестно и непрозрачно. Ход детский, уловка детская. Хотите проверить — проверяйте, не можете проверить — молчите", — заявил РИА Новости Иоффе.

При этом глава ОП считает, что представители ОБСЕ будут судить о выборах на территории Крыма, ссылаясь на различных блогеров и "общественников". "Я думаю, что мы все станем свидетелями, что не приехав, не проверяя и не наблюдая, они будут твердить, что выборы прошли как-то не так", — добавил Иоффе.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

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