В поддержку Явлинского на выборах создали общественный штаб

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Общественный штаб, созданный доверенными лицами, кандидата в президенты России, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, будет работать в его поддержку на предстоящих выборах.
Партия "Яблоко" во вторник презентовала общественный штаб поддержки Явлинского.
"По инициативе доверенных лиц был создан общественный штаб поддержки Григория Явлинского", — сообщил глава предвыборного штаба, заместитель председателя партии Николай Рыбаков.
По его словам, сопредседателями общественного штаба стали российский политик, экс-депутат ГД Владимир Рыжков, один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов и директор Олонецкого молочного комбината, экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина.
В штаб вошли правозащитник Светлана Ганнушкина, журналист Владимир Кара-Мурза, профессор Евгений Гонтмахер, профессор МГИМО Татьяна Черникова, академик РАН Юрий Пивоваров и другие. "В настоящее время 163 человека стали доверенными лицами Явлинского, а всего их будет 600", — добавил Рыбаков.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.
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