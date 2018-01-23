ЦИК в среду зарегистрирует доверенных лиц Грудинина, Титова и Явлинского

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российский Центризбирком в среду планирует зарегистрировать доверенных лиц кандидатов в президенты РФ Павла Грудинина, Бориса Титова и Григория Явлинского на выборах-2018, следует из опубликованного на сайте ЦИК проекта повестки заседания.

В проекте повестки значится несколько вопросов о регистрации доверенных лиц — кандидата от КПРФ Павла Грудинина, кандидата Партии роста Бориса Титова и Григория Явлинского, выдвинутого партией "Яблоко".

Кроме того, ЦИК планирует рассмотреть вопрос "о доверенных лицах кандидата на должность президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского".

На этом же заседании, как ожидается, будут приняты решения о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам, речь идет о финуполномоченных двух кандидатов — Жириновского и Грудинина.

Также, как указано в проекте повестки, планируется рассмотреть вопросы о регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей КПРФ, выдвинувшей Грудинина на предстоящих президентских выборах.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.