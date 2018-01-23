ОБСЕ не будет наблюдать за выборами президента России в Крыму

ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет наблюдать за выборами президента России в Крыму, так как участники организации не достигли консенсуса, сообщил РИА Новости официальный представитель бюро Томас Раймер.

"Среди стран, входящих в ОБСЕ, не достигнуто консенсуса по этому вопросу, а значит, мы не можем там (в Крыму — ред.) работать", — сказал Раймер.

Он уточнил, что начало работы долгосрочной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах в России планируется в начале февраля.

БДИПЧ, как и ранее, планирует направить в Россию 420 краткосрочных и 80 долгосрочных наблюдателей, но окончательный список еще не сформирован, добавил Раймер.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

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