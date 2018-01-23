В Приамурье начал работать предвыборный штаб Путина

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв — РИА Новости. Региональный избирательный штаб по поддержке кандидата в президенты России Владимира Путина открылся в Амурской области, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
"Для координации выборных мероприятий в Амурской области сформирован региональный общественный штаб по поддержке кандидата на должность президента России Владимира Владимировича Путина", — говорится в сообщении.
В составе штаба работает и общественная приемная кандидата, здесь можно заполнить бланки сообщений, предложений и наказов, которые затем передадут в центральный штаб.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Действующий президент РФ идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря прошлого года проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. На следующий день, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.
Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку. Сбор подписей начался 5 января.
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