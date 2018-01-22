Кандидат в президенты Худяков собрал необходимые 100 тысяч подписей

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "ЧЕСТНО" Роман Худяков собрал необходимые в свою поддержку подписи избирателей и принес их в понедельник в Центризбирком, передает корреспондент РИА Новости.

Таким образом, Худяков стал первым кандидатом из тех, кому необходимо было собрать подписи избирателей, который принес их в ЦИК.

"Мы собрали и принесли 105 тысяч подписей, которые находятся в этих коробках", — сказал Худяков РИА Новости.

По его словам, сбор подписей проходил нелегко, наибольшие трудности были в северных регионах, где сейчас установились сильные морозы. "Однако многие люди шли навстречу сборщикам, особенно в частном секторе, и пускали наших сборщиков в дом", — отметил Худяков.

Худяков вместе с представителями партии принесли коробки с подписями в зал заседания ЦИК России, где сегодня ведомство проведет очередное заседание.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации необходимо заручиться поддержкой и собрать не менее 100 тысяч подписей. Подписные листы от кандидатов ЦИК принимает до 31 января.