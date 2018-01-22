В ЦИК обсудят регистрацию доверенных лиц Путина

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Вопрос о регистрации доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина включили в повестку заседания ЦИК, назначенного на понедельник.

"О регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина", — указано в повестке заседания.

Действующий президент РФ идет на выборы как самовыдвиженец. Ранее ЦИК России уже зарегистрировал первую часть доверенных лиц Путина на выборах-2018, в этом списке уже значатся 259 фамилий. Так, в число доверенных лиц вошли бессменный ведущий телепередачи "Клуб веселых и находчивых", президент международного союза КВН Александр Масляков, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, режиссер Владимир Хотиненко, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, глава ФНПР Михаил Шмаков, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, космонавт, герой Советского Союза и России Сергей Крикалев, адвокат, защищающий экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, Анатолий Кучерена, телеведущий Леонид Якубович, эстрадный певец Лев Лещенко, журналист Евгений Поддубный.

По словам сопредседателя избирательного штаба Путина Александра Румянцева, во вторую часть списка доверенных лиц вошли представители всех 85 регионов РФ. Всего, как отметил Румянцев, список насчитывает более 400 человек. Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы президента России пройдут 18 марта.