В ЦИК направили второй список доверенных лиц Путина

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина передал вторую часть списка его доверенных лиц в ЦИК, зарегистрированный список должен быть опубликован сегодня, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"Мы отправили второй список… Сегодня после 16.00 ЦИК опубликует зарегистрированный второй список доверенных лиц", — сказал РИА Новости Кондрашов.

На прошлой неделе ЦИК России зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. В список доверенных лиц, в частности, вошли: Александр Масляков, Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Владимир Урин, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Михаил Шмаков, Леонид Якубович, Анатолий Кучерена, Сергей Когогин, Денис Майданов, Лев Лещенко, Диана Гурцкая, Павел Гусев, Евгений Поддубный. Сообщалось, что во второй список доверенных лиц вошли представители всех 85 регионов РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.