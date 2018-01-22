Члены штабов кандидатов не должны быть наблюдателями, заявили в ОП

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Члены избирательных штабов кандидатов в президенты РФ не могут выступать в роли общественных наблюдателей за выборами, это неэтично и некорректно, заявил в понедельник заместитель секретаря ОП РФ, руководитель рабочей группы палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан Александр Точенов.

Ранее в законодательство были внесены поправки, которые позволяют федеральной и региональным общественным палатам направлять своих наблюдателей на избирательные участки при проведении выборов президента.

"Необходима все-таки такая этическая сторона. Мы направляем наблюдателей, и быть в штабе какого-то кандидата — это неправильно", — сказал Точенов во время онлайн-совещания с региональными палатами.

Он добавил, что если кто-то хочет быть в штабе какого-либо из кандидатов, желательно прекратить свои полномочия, "в рабочей группе (по наблюдению за выборами) — однозначно".

"Будет некорректно, если член штаба будет подписывать направление на наблюдение от ОП РФ", — добавил Точенов.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе палаты, на сегодняшний день временно приостановили свое членство в ОП РФ 18 человек.