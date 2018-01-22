В КГИ считают нужным упростить процедуру выдвижения на выборах президента

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) считают нужным упростить процедуру выдвижения кандидатов на выборах президента России, по их мнению, необходимо и юридическое содействие выдвиженцам при прохождении необходимых процедур.

В понедельник КГИ представил первый из серии докладов, посвященных мониторингу выборов президента России 2018 года, эксперты проанализировали первый этап избирательной кампании — выдвижение. За этот период ЦИК России получил 70 уведомлений о намерении выдвигать кандидата в президенты РФ. Но до Центризбиркома с необходимыми документами в итоге дошли лишь чуть больше половины претендентов — 36, среди них были 15 самовыдвиженцев и 21 партийный кандидат. Сейчас предвыборную борьбу продолжают 17 претендентов на пост президента — двое самовыдвиженцев и 15 кандидатов от партий.

"В целом порядок предоставления документов о выдвижении кандидатов в президенты РФ свидетельствует как о том, что уровень правовой грамотности значительного числа представителей инициативных групп и политических партий остается достаточно низким, так и о том, что сама процедура выдвижения остается сложной и сопряженной с серьезными ограничениями", — говорится в докладе КГИ по итогам этапа выдвижения.

По мнению экспертов, "необходимо как совершенствование избирательного законодательства, так и системное юридическое содействие субъектам выдвижения, включая их консультирование и обучение представителями избирательных комиссий".

В КГИ подсчитали, что среди кандидатов, представивших документы в ЦИК, отсев на первом этапе среди партийных выдвиженцев составил 35%, а среди самовыдвиженцев — 87%. В КГИ отмечают, что многих самовыдвиженцев, желавших участвовать в нынешних выборах, "трудно считать серьезными кандидатами", однако немало несерьезных кандидатов, по словам экспертов, и среди партийных выдвиженцев, в том числе прошедших первый этап кампании.

В докладе указано, что до конца не урегулирован в законодательстве вопрос о праве кандидата донести недостающий документ, противоречива в этом вопросе правоприменительная и судебная практика.

"По нашему мнению, главным фактором отсева кандидатов, не пользующихся существенной поддержкой избирателей, является требование сбора достаточно большого числа подписей. На первой же стадии к кандидатам должны предъявляться лишь самые простые требования: наличие пассивного избирательного права и способность выполнять элементарные (а не чрезмерные) требования закона", — полагают в КГИ.