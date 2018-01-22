Выборы 2018

В КГИ рассказали об удручающем состоянии партийной системы в России

01:2322.01.2018
Новости
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© РИА Новости / Кирилл КухмарьПерейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России. Архивное фотоЕдиный день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Кухмарь
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Этап выдвижения кандидатов в президенты России в ходе нынешней избирательной кампании говорит об удручающем состоянии партийной системы России, эти выборы можно скорее назвать "беспартийными", считают в Комитете гражданских инициатив (КГИ).

Телеведущая Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах в 2018 году
© РИА Новости / Максим Блинов
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КГИ отметил высокую активность женщин в нынешней избирательной кампании

В понедельник КГИ представил первый из серии докладов, посвящённых мониторингу выборов президента России 2018 года, эксперты Александр Кынев, Аркадий Любарев и Андрей Максимов проанализировали первый этап избирательной кампании – выдвижение кандидатов. Этот этап начался после официального старта кампании 18 декабря 2017 года и завершился 16 января 2018 года, когда ЦИК принял решения в отношении кандидатов, последними подавших документы. Сейчас участие в кампании продолжают 17 претендентов на пост президента России — двое самовыдвиженцев и 15 партийных кандидатов.

"В целом картина выдвижения кандидатов в президенты РФ свидетельствует об удручающем состоянии партийной системы", — говорится в докладе. По словам экспертов, при высокой активности потенциальных претендентов на президентский пост, "качественный уровень партийного представительства остается крайне слабым".

Так, своих кандидатов выдвинули только две из четырех парламентских партий, а также четыре из 11 партий, имеющих фракции в представительных органах регионов или их административных центров, уточнили в КГИ. Вместе с тем, кандидатов выдвинули 16 других партий, из которых 12 проявляли крайне низкую активность на выборах разных уровней в предыдущие годы — их участие в выборах президента, по мнению экспертов, может иметь целью "не столько достижение электоральных успехов, сколько выполнение процедурных требований, позволяющих избежать последующей ликвидации".

"Текущие выборы можно скорее назвать "беспартийными", отражающими низкую роль партий в принятии политических решений", — полагают эксперты комитета.

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Число желающих участвовать в выборах президента стало рекордным с 2000 года

Они отмечают, что "некоторое представление о серьезности кандидатов и способности их команд оперативно действовать в условиях не слишком длинной избирательной кампании" может дать анализ сроков, в которые они подавали документы в ЦИК. Некоторые кандидаты успели сделать это сразу в день проведения съезда или собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения, другие – на следующий день или через день. Но ряду кандидатов для сдачи документов потребовалось около недели, "что в условиях ограниченного времени выглядит как недопустимая задержка", уточняют в КГИ.

"Кроме того, для кандидатов, которым требуется собирать подписи (то есть для всех, кроме Владимира Жириновского и Павла Грудинина), важно было как можно быстрее зарегистрировать уполномоченных по финансовым вопросам, чтобы можно было открыть избирательный счет и напечатать подписные листы еще до новогодних каникул. Поэтому тех кандидатов, кто сдал документы позднее 28 декабря, вряд ли можно оценивать как серьезных", — считают эксперты.

Президентские выборы
© Инфографика
Календарь избирательной кампании президента России

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