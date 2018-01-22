КГИ объяснил активность малых партий при выдвижении кандидатов в президенты

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Активность малых партий при выдвижении кандидатов в президенты России в ходе нынешней избирательной кампании может быть связана с желанием довести своего кандидата до дня голосования, получив таким образом на ближайшие семь лет гарантию от ликвидации за неучастие в выборах, считают эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ).

В понедельник КГИ представил первый из серии докладов, посвященных мониторингу выборов президента России 2018 года, эксперты проанализировали первый этап избирательной кампании — выдвижение. Эксперты отмечают, что в ходе нынешней кампании многие малые партии, проявлявшие ранее низкую активность на выборах разных уровней, выдвигали своих кандидатов в президенты.

"Для партий, не участвовавших в выборах в Государственную думу 2016 года, выдвижение кандидата в президенты имеет свой смысл: если кандидат успешно соберет 100 тысяч подписей и дойдет до дня голосования, партия получит "зачет" по участию в выборах и на семь лет гарантию от ликвидации за неучастие в выборах. Поэтому не удивительно стремление "малых" партий выдвинуть кандидата, особенно если кандидат имеет немалые собственные ресурсы", — говорится в докладе КГИ.

Эксперты отметили, что в числе партий, выдвигавших своих кандидатов в президенты РФ на этих выборах, присутствуют две из четырех парламентских партий — КПРФ и ЛДПР, и четыре из 11 партий "второго эшелона" — "Яблоко", Партия роста, "Коммунисты России" и "Коммунистическая партия социальной справедливости" (КПСС). К партиям "второго эшелона" эксперты КГИ относят 10 непарламентских партий, участвовавших в думских выборах 2016 года, а также КПСС, имеющую депутата представительного органа регионального центра.

"Остальные 16 партий не имели успеха ни на региональных выборах, ни на выборах в региональных центрах. Из них, по нашим данным, можно отнести к "среднеактивным" только "Альянс Зеленых" (11 регионов, где партия участвовала в региональных выборах, и 26 регионов, где партия участвовала в муниципальных выборах), СДПР (12 и 11), Народную партию России (11 и 15) и "Российский общенародный союз" (5 и 15), — говорится в докладе.

Остальные партии эксперты КГИ оценивают как "откровенно малоактивные", некоторые из них в последнее время вообще не участвовали в выборах ни регионального, ни муниципального уровней.