КГИ рассказал, сколько лидеров партий выдвигались кандидатами в президенты

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Только 11 партий выдвигали кандидатами в президенты РФ на предстоящих в марте выборах своих лидеров, три партии выдвинули близких партии людей, а кандидатами семи партий стали люди извне, говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ).

В понедельник КГИ представил первый из серии докладов, посвященных мониторингу выборов президента России 2018 года, эксперты проанализировали первый этап избирательной кампании — выдвижение. За этот период ЦИК России получил 70 уведомлений о намерении выдвигать кандидата в президенты РФ. Но до Центризбиркома с необходимыми документами в итоге дошли лишь чуть больше половины претендентов — 36, среди них были 15 самовыдвиженцев и 21 партийный кандидат.

"Как мы смогли выяснить, только 11 партий выдвинули своих лидеров. Еще одна партия (КПСС) выдвинула члена руководящего органа. У трех партий (КПРФ, "РОТ Фронт", Родная партия) кандидаты ранее выдвигались на выборах от этих партий. Для семи партий… связь кандидата с партией не удается проследить; в данном случае партии, по-видимому. выступили просто как поставщики услуги по выдвижению кандидата", — говорится в докладе.

Речь идет о партии "Альянс Зеленых" (кандидатом от партии стала вице-президент агрокомплекса "Мортадель" Эльвира Агурбаш), "Гражданской инициативе" (телеведущая Ксения Собчак), Партии добрых дел (правозащитница и журналист Екатерина Гордон), партии "ЧЕСТНО" (экс-депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков), Партии социальной защиты (психолог Михаил Козлов), а также партиях "Народ против коррупции" и "Народная партия России" — от них выдвигалась глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. В первом случае она получила отказ, но впоследствии выдвинулась от "Народной партии" и сейчас продолжает участие в президентской гонке в качестве кандидата от этой партии.