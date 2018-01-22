Более трети выдвигавшихся в президенты ранее не были кандидатами на выборах

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Более трети претендентов, выдвигавшихся на нынешних выборах президента России, до этой избирательной кампании ни разу не пытались принять участие в выборах какого-либо уровня, выяснили эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ).
В понедельник КГИ представил первый из серии докладов, посвященных мониторингу выборов президента России 2018 года, эксперты проанализировали первый этап избирательной кампании — выдвижение. За этот период ЦИК России получил 70 уведомлений о намерении выдвигать кандидата в президенты РФ. Но до Центризбиркома с необходимыми документами в итоге дошли лишь чуть больше половины претендентов — 36 человек, а после их рассмотрения и принятия ЦИК решений по каждому из кандидатов участие в кампании продолжают 17 претендентов на пост президента России.
"Стоит отметить большую долю среди кандидатов граждан, до этого момента ни разу не попытавшихся принять участие в каких-либо выборах, даже муниципальных. Таких мы насчитали 13 человек (36%). Впрочем, девять из них отсеялись на первом этапе", — говорится в докладе.
Вместе с тем эксперты напомнили, что на выборах 2012 года таким кандидатом был Михаил Прохоров, который тем не менее показал хороший результат — третье место и около 8% голосов. Еще у ряда выдвигавшихся на выборах-2018 кандидатов опыт участия в выборах небольшой и в основном негативный, отмечают в КГИ. По оценке экспертов, только восемь кандидатов из участвующих в нынешней кампании до этого неоднократно избирались на различные должности — президента РФ либо депутата Госдумы или регионального парламента.
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