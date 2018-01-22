Выборы 2018

В КГИ назвали самых старого и молодого кандидатов на пост президента

00:4422.01.2018
Новости
(обновлено: 00:54 22.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России. Архивное фотоЕдиный день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Возрастной состав кандидатов на должность президента РФ, продолжающих сейчас участие в избирательной кампании, достаточно разнообразен, самому старшему участнику гонки 71 год, самому молодому — 35 лет, говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ).

Телеведущая Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах в 2018 году
© РИА Новости / Максим Блинов
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КГИ отметил высокую активность женщин в нынешней избирательной кампании

В понедельник КГИ представил первый из серии докладов, посвящённых мониторингу выборов президента России 2018 года, эксперты проанализировали первый этап избирательной кампании — выдвижение. За этот период ЦИК России получил 70 уведомлений о намерении выдвигать кандидата в президенты РФ. Но до Центризбиркома с необходимыми документами в итоге дошли лишь чуть больше половины претендентов – 36 человек, а после их рассмотрения и принятия ЦИК решений по каждому из кандидатов участие в кампании продолжают 17 претендентов на пост президента России.

"Возрастной состав кандидатов достаточно разнообразен. Самым старшим является ветеран президентских кампаний 71-летний Владимир Жириновский (для него эта кампания – шестая), самым молодым – 35-летний Станислав Полищук", — говорится в докладе КГИ.

При этом 35 лет — минимально возможный возраст для участника президентской гонки, именно такой возрастной ценз для кандидатов в президенты России установлен Конституцией РФ. Эксперты КГИ отмечают, что по состоянию на 1 января 2018 года только пятеро кандидатов, выдвигавшихся на нынешних выборах, были старше 60 лет, возраст десяти кандидатов составлял от 50 до 60 лет, еще четырнадцати кандидатов — от 40 до 50 лет, а семеро кандидатов были моложе 40 лет.

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Число желающих участвовать в выборах президента стало рекордным с 2000 года

Выборы президента России пройдут 18 марта, кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Участие в избирательной кампании сейчас продолжают 17 претендентов на этот пост, двое из них самовыдвиженцы — заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов и действующий глава государства Владимир Путин. Для регистрации кандидатами на должность президента РФ им нужно собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Предвыборную борьбу продолжают также кандидаты от 15 партий, двое из них — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, — уже прошли и процедуру регистрации. Поскольку они идут на выборы от парламентских партий, собирать для этого подписи им было не нужно.

А вот кандидаты от непарламентских партий для регистрации должны заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей. Речь идет о 13 кандидатах: Роман Худяков от партии "ЧЕСТНО (Человек. Справедливость. Ответственность)", Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от "Партии роста", Эльвира Агурбаш от "Альянса зеленых", Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", Антон Баков от "Монархической партии", Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Екатерина Гордон от "Партии добрых дел", Станислав Полищук от "Партии социальных реформ", Михаил Козлов от "Партии социальной защиты", Максим Сурайкин от "Коммунистов России", Наталья Лисицына от "Российского объединенного трудового фронта" (РОТ Фронт) и Ирина Волынец от "Народной партии России".

Президентские выборы
© Инфографика
Календарь избирательной кампании президента России
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