В КГИ назвали самых старого и молодого кандидатов на пост президента

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Возрастной состав кандидатов на должность президента РФ, продолжающих сейчас участие в избирательной кампании, достаточно разнообразен, самому старшему участнику гонки 71 год, самому молодому — 35 лет, говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ).
В понедельник КГИ представил первый из серии докладов, посвящённых мониторингу выборов президента России 2018 года, эксперты проанализировали первый этап избирательной кампании — выдвижение. За этот период ЦИК России получил 70 уведомлений о намерении выдвигать кандидата в президенты РФ. Но до Центризбиркома с необходимыми документами в итоге дошли лишь чуть больше половины претендентов – 36 человек, а после их рассмотрения и принятия ЦИК решений по каждому из кандидатов участие в кампании продолжают 17 претендентов на пост президента России.
"Возрастной состав кандидатов достаточно разнообразен. Самым старшим является ветеран президентских кампаний 71-летний Владимир Жириновский (для него эта кампания – шестая), самым молодым – 35-летний Станислав Полищук", — говорится в докладе КГИ.
При этом 35 лет — минимально возможный возраст для участника президентской гонки, именно такой возрастной ценз для кандидатов в президенты России установлен Конституцией РФ. Эксперты КГИ отмечают, что по состоянию на 1 января 2018 года только пятеро кандидатов, выдвигавшихся на нынешних выборах, были старше 60 лет, возраст десяти кандидатов составлял от 50 до 60 лет, еще четырнадцати кандидатов — от 40 до 50 лет, а семеро кандидатов были моложе 40 лет.
Выборы президента России пройдут 18 марта, кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Участие в избирательной кампании сейчас продолжают 17 претендентов на этот пост, двое из них самовыдвиженцы — заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов и действующий глава государства Владимир Путин. Для регистрации кандидатами на должность президента РФ им нужно собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Предвыборную борьбу продолжают также кандидаты от 15 партий, двое из них — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, — уже прошли и процедуру регистрации. Поскольку они идут на выборы от парламентских партий, собирать для этого подписи им было не нужно.
А вот кандидаты от непарламентских партий для регистрации должны заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей. Речь идет о 13 кандидатах: Роман Худяков от партии "ЧЕСТНО (Человек. Справедливость. Ответственность)", Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от "Партии роста", Эльвира Агурбаш от "Альянса зеленых", Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", Антон Баков от "Монархической партии", Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Екатерина Гордон от "Партии добрых дел", Станислав Полищук от "Партии социальных реформ", Михаил Козлов от "Партии социальной защиты", Максим Сурайкин от "Коммунистов России", Наталья Лисицына от "Российского объединенного трудового фронта" (РОТ Фронт) и Ирина Волынец от "Народной партии России".
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.