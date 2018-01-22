Выборы 2018

Уровень отсева кандидатов на выборах на этапе выдвижения составил более 50%

00:2722.01.2018
Новости
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России. Архивное фотоЕдиный день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Нынешняя президентская избирательная кампания в России по числу кандидатов, подавших в Центризбирком документы на выдвижение, сравнима с кампанией 2000 года, но по числу прошедших этот первый этап уступает ей — сейчас уровень отсева кандидатов при выдвижении составил 53%, говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ).

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Число желающих участвовать в выборах президента стало рекордным с 2000 года

В понедельник КГИ представил первый из серии докладов, посвященных мониторингу выборов президента России 2018 года, эксперты проанализировали первый этап избирательной кампании — выдвижение. За этот период ЦИК России получил 70 уведомлений о намерении выдвигать кандидата в президенты РФ. Но до Центризбиркома с необходимыми документами в итоге дошли лишь чуть больше половины претендентов — 36, среди них были 15 самовыдвиженцев и 21 кандидат, выдвинутый партией. После рассмотрения документов и принятия решений о допуске к выборам участие в кампании продолжают 17 претендентов на пост президента России — двое самовыдвиженцев и 15 партийных кандидатов. В КГИ отметили, что число изначально заявивших о желании участвовать в нынешних выборах стало рекордно большим, начиная с 2000 года.

"Однако уже по числу кандидатов, подавших документы на регистрацию групп избирателей или уполномоченных представителей партии, настоящая кампания сравнима с кампанией 2000 года, а по числу кандидатов, прошедших первый этап, значительно уступает той кампании. Уровень отсева на первом этапе составил 53%, что значительно выше, чем в 2000, 2004 и 2012 годах", — говорится в докладе.

Впрочем, указывают эксперты, в Верховном суде РФ по состоянию на 17 января были обжалованы только три отказа — самовыдвиженцам Алексею Навальному и Тристану Присягину, а также кандидату от "Партии малого бизнеса России" Юрию Сидорову. Во всех трех случаях суд подтвердил законность решения ЦИК, напомнили в КГИ.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В докладе отмечено, что сравнение первого этапа нынешней кампании с выборами 1996 года не может быть корректным, поскольку нет информации о том, сколько кандидатов реально выразили желание участвовать в той кампании. Тогда выдвигать кандидатов могли избирательные объединения и блоки, а также инициативные группы избирателей численностью не менее 100 человек, причем для этого не требовалось согласия самого кандидата. На тех выборах первый этап прошли в общей сложности 78 кандидатов, однако многие не давали согласия баллотироваться.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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А вот на выборах 2000 года от кандидата уже на первом этапе требовалось согласие, которое он мог дать только одному субъекту выдвижения, напомнили эксперты. Всего первый этап той избирательной кампании прошли 33 кандидата. К выборам 2004 года минимальная численность группы избирателей была увеличена до 500 человек, тогда было выдвинуто всего 11 кандидатов, из них первый этап прошли 10 претендентов на пост президента. Желание участвовать в следующей кампании — 2008 года — высказали в целом 33 кандидата. Четверо были выдвинуты партиями, но один из этих кандидатов почти сразу отказался от участия в выборах; что касается самовыдвиженцев, в ЦИК тогда поступили ходатайства о регистрации 11 групп избирателей, но зарегистрированы были лишь две, отметили эксперты комитета. Таким образом, первый этап на президентских выборах десятилетней давности прошли только пять кандидатов, уточнили в КГИ. В 2012 году в президенты России выдвигались 15 кандидатов: пятеро от партий и 10 граждан шли на выборы в порядке самовыдвижения; участие в кампании тогда продолжили 10 кандидатов, успешно прошедшие этот первый этап выдвижения, в том числе двое самовыдвиженцев.

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