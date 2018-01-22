Число желающих участвовать в выборах президента стало рекордным с 2000 года

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Число заявивших о намерении участвовать в предстоящих выборах президента России оказалось рекордным с 2000 года, эксперты полагают, что это может быть связано со снижением требований к числу подписей, которые кандидатам нужно собрать для регистрации, говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ).

За весь период выдвижения со старта избирательной кампании 18 декабря 2017 по 12 января 2018 года ЦИК России получил 70 уведомлений о намерении выдвинуть кандидата или выдвинуться в качестве кандидата: о проведении предвыборных съездов сообщили 24 партии, а о собраниях групп избирателей в поддержку самовыдвижения – 46 граждан. Но до Центризбиркома с необходимыми документами в итоге дошли лишь чуть больше половины претендентов – 36 человек. После рассмотрения документов в ЦИК участие в кампании продолжают 17 претендентов на пост президента — двое самовыдвиженцев и 15 партийных кандидатов.

"Сравнение с выборами 2000–2012 годов показывает, что число пожелавших участвовать в выборах в настоящей кампании оказалось рекордным. Можно предполагать, что это связано со снижением требования к числу подписей избирателей (которые собираются на втором этапе)", — говорится в докладе КГИ, посвященном этапу выдвижения на выборах-2018.

Эксперты напомнили, что в 2000 году для регистрации кандидатом на должность президента России требовалось собрать 500 тысяч подписей в сжатые сроки, так как выборы были досрочными, в 2004–2012 годах – 2 миллиона подписей. Сейчас кандидатам от партий (кроме парламентских, которые освобождены от сбора подписей) нужно заручиться поддержкой 100 тысяч, а самовыдвиженцам — 300 тысяч избирателей.

В целом этап выдвижения на нынешних выборах продемонстрировал, по мнению экспертов, "достаточно высокую активность потенциальных претендентов, заметно превышающую показатели многих предыдущих выборов".

"И по количеству подавших в ЦИК РФ документы на выдвижение, и по количеству положительно прошедших проверку законности выдвижения кандидатов выборы 2018 года выглядят наиболее представительно с 2004 года", — считают в КГИ.