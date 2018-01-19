Грудинин назвал сборы на капремонт "воровством"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин в ходе встречи с избирателями в Петербурге назвал "воровством у граждан" сборы в Фонд капремонта, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу Грудинин прибыл в Санкт-Петербург, с посещения которого он начал свои поездки по регионам России в рамках избирательной кампании.

"Сейчас нас разоряют тарифы естественных монополий, вот эти вот непомерные налоги и сборы, я бы на месте Госплана сразу бы отменил сбор в Фонд капитального ремонта, потому что это натуральное воровство у граждан, я так считаю. Я бы отменил "Платон", который не дает возможности развиваться", — заявил Грудинин.