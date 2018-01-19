ОНФ запускает конкурс плакатов к выборам президента России

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустит конкурс плакатов на тему предстоящих выборов президента России, сообщила пресс-служба ОНФ.

"Накануне выборов президента Общероссийский народный фронт вместе с Музеем современной истории России при поддержке Русской медиагруппы (РМГ) проведут конкурс на лучший плакат на тему выборов. Принять участие в конкурсе сможет любой гражданин страны", — говорится в сообщении.

В организации пояснили, что конкурс и созданные в результате плакаты "призваны привлечь внимание к важности участия жителей страны в предстоящих президентских выборах".

"Конкурс не имеет цели агитировать за какого-либо конкретного кандидата. Конкурсная работа должна представлять из себя рисунок на тему выборов, который напоминает о значимости активного участия в них и информирует о проведении выборов президента, назначенных на 18 марта 2018 года", — говорится в сообщении.