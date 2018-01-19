Штаб Путина готов передать подписи в ЦИК на следующей неделе

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина будет готов передать собранные в его поддержку подписи в Центризбирком РФ на следующей неделе, но сначала проинформирует об этом самого кандидата, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"Сейчас идет проверка. Мы технически будем готовы к передаче (подписей) в ЦИК на следующей неделе, но мы должны поставить в известность кандидата (Путина), потому что такие знаковые шаги в предвыборной кампании должны быть не иначе, как по согласованию (с кандидатом)",- сказал Кондрашов.

Он добавил, что по закону сдача подписей в ЦИК не требует присутствия ни самого кандидата, ни сопредседателей его избирательного штаба, это — "работа доверенных лиц".

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

Избирательный штаб кандидата в президенты собрал за две недели более 1,5 миллионов подписей, это в пять раз больше, чем необходимо по законодательству, заявил ранее журналистам сопредседатель избирательного штаба Путина Сергей Когогин.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина стартовал 5 января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.