Штаб Путина на Ставрополье возглавили учитель, врач и предпринимательница

НАЛЬЧИК, 19 янв – РИА Новости. Директор гимназии, главврач больницы и предпринимательница стали сопредседателями регионального избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, открывшегося в пятницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба краевого отделения Общероссийского народного фронта.

"В Ставропольском крае открыт общественный региональный избирательный штаб кандидата в президенты России на выборах 2018 года Владимира Путина. Его сопредседателями стали директор 24-й гимназии Ставрополя Александра Будяк, руководитель Союза деловых женщин Ставрополья Раиса Гударенко и главврач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Пучков", — говорится в сообщении.

Всего в состав штаба вошли 15 человек, в том числе четыре представителя ОНФ. "В состав штаба вошли успешные, состоявшиеся в своей профессиональной деятельности люди, которые умеют слушать, принимать верные решения и общаться с гражданами", — отметила Будяк.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Выборы президента России пройдут 18 марта.