Штаб Путина встретится со всеми доверенными лицами на следующей неделе

Баннер в симферопольском пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

Баннер в симферопольском пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Встреча избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина со всеми доверенными лицами состоится на следующей неделе, сообщил журналистам сопредседатель избирательного штаба Александр Румянцев.

"Мы собираемся на будущей неделе вступить в контакт со всеми обозначенными лицами", — сказал Румянцев.

Он отметил, что в список доверенных лиц вошли представители всех слоёв российского общества — "от домохозяек до выдающихся деятелей культуры, науки, образования, медицины". По его словам, список доверенных лиц Путина может пополняться вплоть до 16 марта, по желанию самого кандидата.