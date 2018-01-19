Новосибирский облизбирком запретил распространять бюллетени Грудинина

НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Избирком Новосибирской области в пятницу обнаружил в задержанных полицией бюллетенях "Правда" кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина признаки незаконной агитации и запретил их распространение, сообщается на сайте комиссии.
В пятницу представители новосибирского обкома КПРФ сообщили, что полицейские задержали планируемый к распространению тираж информационного бюллетеня ЦК КПРФ "Правда", посвященного кандидату Грудинину. Второй секретарь обкома Ренат Сулейманов заявил, что считает действия полицейских незаконными, так как бюллетень распространяется по всей стране и по нему нет запретительных решений ЦИК.
"Избирательная комиссия Новосибирской области приняла постановление об информационном бюллетене "Павда" (январь-февраль 2018 года). Единогласно члены областного избиркома признали, что информационный бюллетень "Правда"" содержит признаки предвыборной агитации, был изготовлен с нарушением требований законодательства и не подлежит распространению", — говорится в сообщении облизбиркома.
В постановлении комиссии говорится, что в отношении тиража бюллетеней в 410 тысяч экземпляров в пятницу поступил запрос отдела полиции №8 "Кировский" УМВД по Новосибирску "на предмет наличия в нем признаков предвыборной агитации".
В облизбиркоме пояснили, что до начала распространения материала он должен быть представлен в избирательную комиссию. Кроме того, выпуск тиража был оплачен с расчетного счета партии, а не с избирательного счета кандидата, что является нарушением закона. Также, по данным избиркома, информационный бюллетень не имеет выходных данных.
Период агитации в кандидатов в президенты разрешен с 17 февраля по 17 марта. Выборы президента России пройдут 18 марта.
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