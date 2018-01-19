Путин не планирует брать отпуск до президентских выборов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует брать отпуск до 18 марта, когда в РФ запланированы президентские выборы, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент не планирует. По закону он не обязан этого делать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин отпуск до 18 марта.

По его словам, у президента есть чисто избирательные мероприятия, но их немного.